Man City : Guardiola se remet en question « Par Romain Rigaux - Le 21/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après des débuts parfaits avec une série de dix victoires consécutives, Josep Guardiola est à la peine avec Manchester City depuis un mois et demi. Alors que les médias britanniques critiquent ses joueurs, le technicien catalan n'a pas hésité à se remettre en question. "Je ne comprends pas le manque de respect pour ces joueurs incroyables quand les gens disent qu’ils ne sont pas assez bons pour moi. Peut-être que les attentes après mon arrivée et les commentaires sur la série de 10 victoires de suite ont été exagérés. Peut-être que je ne suis pas assez bon pour eux. C’est la première fois que je suis dans cette situation et je veux la prendre en main", a déclaré le coach des Skyblues dans des propos rapportés par la BBC. Six jours après leur déroute à Everton (4-0), les Citizens veulent rebondir contre Tottenham ce samedi (18h30). Six jours après leur déroute à Everton (4-0), les Citizens veulent rebondir contre Tottenham ce samedi (18h30).

