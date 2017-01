L1 : Metz-Montpellier, les compos probables

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Metz reçoit Montpellier ce samedi (20h) au Stade Saint-Symphorien. L'entraîneur messin Philippe Hinschberger doit composer avec de nombreux absents : Bisevac (suspendu), Doukouré, Mandjeck, Sarr (CAN) et Selimovic (blessure). Assou-Ekotto est quant à lui écarté du groupe. Côté montpelliérain, Sylla est à la CAN, Boudebouz, Ninga, Congré et Poaty sont à l'infirmerie. Prêté par le PSG, Ikoné devrait débuter. Voici la composition probable des deux équipes.

Metz : Didillon - Balliu, Milan, Falette, Signorino - Diagne, Philipps - Nguette, Cohade, Mollet - Diabaté.

Montpellier : Pionnier - Mukiele, Hilton, Saint-Ruf, Roussillon - Skhiri, Marveaux - Lasne, Sessegnon, Ikoné - Mounié.