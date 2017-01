L1 : Guingamp-Rennes, les compos probables

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Guingamp reçoit Rennes ce samedi (20h) au Stade du Roudourou. L'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré est privé d'Ikoko, à la CAN, Angoua et Lemaître, blessés. Blas n'a pas été convoqué dans le groupe. Côté rennais, Christian Gourcuff doit se passer de Sio et Bensebaini, partis à la CAN, et André, blessé. Voici la composition probable des deux équipes.

Guingamp : Johnsson - Martins-Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Diallo, Didot, Deaux - Salibur, Briand, Coco.

Rennes : Costil - Danzé, Mexer, Gnagnon, Baal - Diakhaby, Fernandes, Prcic, Grosicki - Gourcuff, Kalulu.