L1 : Caen-Nancy, les compos probables

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Caen reçoit Nancy ce samedi (20h) au Stade Michel d'Ornano. L'entraîneur caennais Patrice Garande est privé de Ben Youssef, parti à la CAN, et Genevois, blessé. Côté nancéien, Pablo Correa doit composer sans Aït-Benasser et N'Gessan, avec leur sélection à la CAN. Voici la composition probable des deux équipes.

Caen : Vercoutre - Da Silva, Yahia, Adéoti - Guilbert, Delaplace, Féret, Bessat - Bazile, Santini, Rodelin.

Nancy : Tchernik - Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori - Cétout, Diarra, Guidileye - Dia, Dalé, Koura.