L1 : Nantes-Paris SG, les compos probables

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Nantes reçoit le Paris SG ce samedi (17h) au Stade de la Beaujoire. L'entraîneur nantais Sergio Conseiçao est privé de Riou et Kaçaniklic, blessés. Côté parisien, Unai Emery ne peut compter sur Areola, Kurzawa, Krychowiak et Pastore, tous à l'infirmerie. Aurier est à la CAN, Augustin est laissé à disposition de la réserve, et Jesé n'a pas été convoqué. A noter que Di Maria pourrait encore débuter sur le banc. Voici la composition probable des deux équipes.

Nantes : Dupé - Dubois, Vizcarrondo, Djidji, Lima - Pardo, Gillet, Touré, Harit - Stepinski, Sala.

Paris SG : Trapp - Meunier, Marquinhos, T. Silva, Maxwell - Verratti, T. Motta, Matuidi - Draxler, Cavani, Lucas.