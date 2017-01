Nice : deux points perdus pour Koziello

En supériorité numérique dans la dernière demi-heure, Nice n'a pris qu'un point sur la pelouse de Bastia (1-1) ce vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Pour le milieu de terrain niçois Vincent Koziello, le Gym a perdu deux points ce soir.

"C'est deux points de perdus car on avait largement les possibilités de remporter ce match. C'est encore des points de perdus mais il en reste encore plein à prendre et il faut se concentrer sur la suite. La dernière passe nous a fait défaut ce soir, on a eu une ou deux occasions qui auraient pu faire but mais ce n'est pas assez pour gagner ce genre de match", a déclaré l'Aiglon au micro de Canal+ Sport.

Nice reste sur trois nuls consécutifs en championnat.