L1 : Bastia-Nice, les compos

En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, Bastia reçoit Nice ce vendredi (20h45) au Stade Armand-Césari. L'entraîneur bastiais François Ciccolini est privé de Marange et Saint-Maximin, suspendus, Coulibaly, à la CAN, ainsi que Squillaci, El-Kaoutari, Boulaya et Crivelli, blessés. De son côté, le coach niçois Lucien Favre peut compter sur les retours de Walter et Balotelli, titulaires, mais doit toujours composer sans Seri, à la CAN, Cardinale, Baysse, Pereira, Le Marchand et Belhanda, tous à l'infirmerie. Voici la composition des deux équipes.

Bastia : Leca - Djiku, Rose, Keita - Cioni, Oniangué, Cahuzac (c), Mostefa, Bengtsson - Diallo, Danic.

Nice : Benitez - Souquet, Dante (c), Sarr - Burner, Koziello, Cyprien, Walter, Dalbert - Pléa, Balotelli.