Lyon : M. Depay - "un honneur d'être ici" « Par Damien Da Silva - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement recruté pour 16 millions d'euros, plus 9 millions d'euros de bonus, en provenance de Manchester United, l'ailier Memphis Depay (22 ans) a été présenté par l'Olympique Lyonnais ce vendredi. Devant les médias, le Néerlandais a affiché sa joie de rejoindre les Gones. "Le projet de l'OL était plus complet que les autres clubs. J'ai senti que c'est ici que je devais venir. Ici, non seulement le coach était intéressé, mais c'était aussi un projet plus complet avec un président, un staff intéressé. Lyon est un grand club, c'est un élément qui m'a décidé. C'est pour moi, un honneur d'être arrivé dans ce grand club pour emmagasiner encore de la confiance", a commenté Depay. Pour l'instant, le Batave n'est pas assuré de faire ses débuts dimanche (21h) en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille car la lettre de sortie de la fédération anglaise n'a pas été reçue. Pour qualifier Depay pour cette partie, elle devra être reçue avant ce soir. Pour l'instant, le Batave n'est pas assuré de faire ses débuts dimanche (21h) en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille car la lettre de sortie de la fédération anglaise n'a pas été reçue. Pour qualifier Depay pour cette partie, elle devra être reçue avant ce soir.

