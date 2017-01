OM : Garcia fait un point mercato « Par Damien Da Silva - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le recrutement du milieu Morgan Sanson en provenance de Montpellier, l'Olympique de Marseille va-t-il encore se montrer actif sur ce mercato d'hiver ? Alors qu'un latéral gauche et le milieu offensif de West Ham Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) sont attendus à l'OM, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a fait un point sur cette période des transferts devant les médias. "Le mercato ? On s'active, ça reste la priorité de prendre un latéral gauche. On a encore du temps, mais on ne fera pas un choix par défaut. S'il faut continuer à bricoler à gauche, on le fera. Si on a une opportunité comme avec Morgan, on la prendra. On verra quels joueurs on aura, ou pas, au 31 janvier", a commenté Garcia. Interrogé ensuite directement sur Payet, le technicien français a préféré botter en touche... Interrogé ensuite directement sur Payet, le technicien français a préféré botter en touche...

