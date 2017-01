Lyon : Depay contre l'OM ? Génésio optimiste « Par Damien Da Silva - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Memphis Depay (22 ans) sera-t-il en tenue avec l'Olympique Lyonnais pour affronter l'Olympique de Marseille dimanche (21h) à l'occasion du choc de la 21e journée de Ligue 1 ? Si le transfert du Néerlandais de Manchester United vers le club rhodanien, pour 16,5 millions d'euros et 8 millions d'euros de bonus, ne fait plus aucun doute, ce dernier n'a toujours pas officiellement signé son contrat avec les Gones et sa présence lors de ce match n'est donc pas assurée. "Contre l'Olympique de Marseille ? On verra pour Memphis. Si le contrat est signé dans la journée et qu'il peut s'entraîner avec nous demain... Il a une grande envie de se relancer. J'ai senti beaucoup de motivation chez lui", a apprécié l'entraîneur Bruno Génésio en conférence de presse ce vendredi. De par son discours, le technicien lyonnais semble tout de même optimiste. De par son discours, le technicien lyonnais semble tout de même optimiste.

