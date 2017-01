Barça : la sortie osée de van Basten « Par Youcef Touaitia - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des plus grands attaquants de tous les temps, Marco van Basten a dû raccrocher les crampons à seulement 28 ans en raison de graves problèmes aux chevilles. Fer de lance du grand Milan AC des années 90, le Néerlandais estime que son équipe aurait largement pu tenir la comparaison avec le FC Barcelone de Lionel Messi. "On s’amusait tout le temps et pas seulement sur le terrain. C’était ça, notre secret. Ce qui me laisse le plus de regrets, c’est ma retraite. Elle m’a privé de grands triomphes. Notre cycle de domination sur l’Italie et le monde aurait pu durer trois ou quatre ans de plus et aurait fait passer celui du Barça de Messi pour peu de choses", a estimé le Batave dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Si la formation lombarde affichait effectivement un niveau incroyable, van Basten minimise tout de même la puissance de frappe du Barça sur la dernière décennie. Depuis 2006, le club catalan a remporté la Liga à sept reprises et la Ligue des Champions quatre fois, rien que ça ! Si la formation lombarde affichait effectivement un niveau incroyable, van Basten minimise tout de même la puissance de frappe du Barça sur la dernière décennie. Depuis 2006, le club catalan a remporté la Liga à sept reprises et la Ligue des Champions quatre fois, rien que ça !

