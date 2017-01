Barça : Messi, Illaramendi fustige l'arbitrage

Jeudi, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) lors du quart de finale aller de la Coupe du Roi. Une rencontre que les Blaugrana auraient dû terminer à dix selon l'ancien Merengue Asier Illaramendi (26 ans, 18 matchs en Liga cette saison), remonté contre l'arbitrage très généreux à l'égard de l'attaquant catalan Lionel Messi (29 ans, 15 matchs et 14 buts en Liga cette saison).

En effet, le milieu de terrain basque estime que l'Argentin aurait dû être expulsé après une faute évidente sur le défenseur central Raul Navas alors que La Pulga avait déjà été sanctionnée pour gain de temps. "C’est toujours la même chose, toujours. Si Messi portait un autre maillot, il aurait été expulsé. Et bien non, et nous, on se fait toujours voler", s'est plaint l'Espagnol en zone mixte. La manche retour au Camp Nou dans six jours s'annonce électrique !