Liverpool : Gerrard et la situation de Sturridge « Par Youcef Touaitia - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis sa saison 2013-2014 exceptionnelle avec Liverpool, l'attaquant Daniel Sturridge (27 ans, 12 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) n'est plus que l'ombre de lui-même. Freiné par des blessures récurrentes, l'international anglais ne parvient pas à retrouver son niveau d'antan, faisant désormais office de second choix pour Jürgen Klopp. Une situation qui pourrait ne pas durer selon la légende des Reds, Steven Gerrard, pessimiste concernant l'avenir de l'ancien Citizen du côté d'Anfield Road. "J’ai aimé jouer avec lui. La chose que vous ne pouvez pas lui enlever est que dès qu’il a une occasion, il marque. Je sais que Daniel ne veut pas être le troisième choix. Et je sais qu’il ne veut pas être un joueur qui joue peu. Donc je suis certain qu’il va avoir un œil sur ce qui va se passer entre maintenant et la fin de la saison, et après, il devra prendre une grande décision", a estimé le Britannique au micro de BT Sport. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2019 pourrait donc opter pour un départ à l'issue de l'exercice en cours. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2019 pourrait donc opter pour un départ à l'issue de l'exercice en cours.

