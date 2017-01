Arsenal : Sanchez et Özil, l'avis d'Adebayor « Par Youcef Touaitia - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement à la CAN avec le Togo, l'attaquant Emmanuel Adebayor (32 ans) suit toujours l'actualité de son ancien club Arsenal, en difficulté pour prolonger les contrats du milieu offensif Mesut Özil (28 ans, 18 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) et de l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 21 matchs et 14 buts en Premier League cette saison). Une mauvaise nouvelle selon l’Épervier, qui trouve la formation britannique trop dépendante de ses deux stars. "Arsenal a une bonne équipe, mais si Sanchez se blesse, je ne sais pas à quoi elle ressemblerait, a estimé l'ancien Monégasque dans les colonnes du Guardian. Si vous regardez Chelsea, quand Hazard se blesse ils ont Willian. Si Willian se blesse, ils peuvent encore jouer avec Moses plus haut. Le problème d'Arsenal aujourd'hui est qu'ils ont juste Özil et Sanchez. Si l'un des deux se blesse, c'est un souci." Pourtant, le club londonien ne devrait pas se renforcer dans le secteur offensif cet hiver. Pourtant, le club londonien ne devrait pas se renforcer dans le secteur offensif cet hiver.

