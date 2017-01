Liverpool : offre de prêt refusée pour Sakho « Par Youcef Touaitia - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis au placard par Jürgen Klopp depuis le début de la saison, le défenseur central Mamadou Sakho (26 ans) n'a toujours pas quitté Liverpool. Et pour cause, les dirigeants des Reds demandent 23 millions d'euros pour céder le Français, qui se retrouve dans le viseur de nombreuses formations anglaises, mais également dans celui de Nice, Lille et même de l'Olympique de Marseille. Sauf que le prix fixé par ses supérieurs semble rebuter l'ensemble des prétendants du joueur. Ainsi, le site Tutto Mercato Web nous informe que Southampton, où Sakho souhaiterait se relancer, a vu son offre de prêt être rejetée par Liverpool, intransigeant dans ce dossier. A l'approche de la fin du mercato hivernal, on se demande si l'international tricolore va vraiment quitter Anfield Road et ne pas vivre une seconde partie de saison aussi blanche que la première... A l'approche de la fin du mercato hivernal, on se demande si l'international tricolore va vraiment quitter Anfield Road et ne pas vivre une seconde partie de saison aussi blanche que la première...

