PSG : Jesé, ça traîne toujours... « Par Damien Da Silva - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) reste un joueur du Paris Saint-Germain. Plus convoqué dans le groupe parisien par son entraîneur Unai Emery, l'Espagnol ne parvient pourtant pas à trouver un accord avec le club de la capitale pour rejoindre en prêt la formation de sa ville natale, l'UD Las Palmas. D'après les informations du quotidien L'Equipe, la situation de l'ancien élément du Real Madrid n'a absolument pas évolué puisque les dirigeants franciliens préféreraient le prêter en Premier League, où Middlesbrough se montre intéressé par ses services. Mais de son côté, Jesé ne veut pas entendre parler de cette possibilité et milite pour partir à Las Palmas.

