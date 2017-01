L1 : Bastia-Nice, les compos probables

En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, Bastia reçoit Nice ce vendredi (20h45) au Stade Armand-Césari. Pour cette partie, l'entraîneur corse François Ciccolini sera privé de Marange et Saint-Maximin, suspendus, de Coulibaly, à la CAN, puis de Squillaci, El-Kaoutari, Boulaya et Crivelli, blessés. Dans le même temps, le coach niçois Lucien Favre pourra compter sur les retours de Walter et de Balotelli, attendus titulaires, mais devra toujours composer sans Seri, à la CAN, puis sans Cardinale, Baysse, Pereira, Le Marchand et Belhanda, tous à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.

Bastia : Leca - Djiku, Rose, Keita - Cioni, Oniangué, Cahuzac (c), Danic, Bengtsson - Nangis, Raspentino.

Nice : Benitez - Souquet, Dante (c), Sarr - Burner, Koziello, Cyprien, Walter, Dalbert - Pléa, Balotelli.