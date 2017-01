CAN : le Sénégal premier qualifié !

Et de deux pour le Sénégal ! Quatre jours après leur succès sur la Tunisie (2-0), les Lions de la Teranga ont facilement disposé du Zimbabwe (2-0), ce jeudi soir, lors de la 2e journée de la phase de poule de la CAN 2017. Mané (9e) et Saivet (13e) ont permis aux hommes d'Aliou Cissé de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, s'assurant au passage de la première place de la poule. En effet, les Aigles de Carthage, vainqueurs de l'Algérie (2-1) plus tôt dans la journée, ne peuvent plus terminer en tête suite à leur résultat défavorable dans la confrontation directe avec le huitième de finaliste de la Coupe du monde 2002.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sénégal 6 2 2 0 0 4 0 +4 2 Tunisie 3 2 1 0 1 2 3 -1 3 Algérie 1 2 0 1 1 3 4 -1 4 Zimbabwe 1 2 0 1 1 2 4 -2