Brésil : le sélectionneur cash pour Lucas « Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son début de saison intéressant avec le Paris Saint-Germain, l'ailier Lucas (24 ans) n'a pas été retenu par Tite pour disputer un match amical face à la Colombie le 25 mars prochain, en hommage aux victimes de l'équipe de Chapecoense, disparues fin novembre. Le sélectionneur de l'équipe du Brésil a évoqué les raisons de l'absence du Parisien de manière très décontractée. "Les gens me demandent beaucoup pour Lucas, et je le suis. Mais il est en concurrence avec Willian, Coutinho, Neymar et Douglas Costa. Vous ne pouvez pas. Il n’y a pas de place pour cinq joueurs", a commenté le technicien auriverde au micro de Globoesporte. On comprend mieux l'absence de Lucas... On comprend mieux l'absence de Lucas...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+