Lyon : après Depay, mercato bouclé ?

Alors que le transfert de l'attaquant Memphis Depay (22 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison) en provenance de Manchester United est en bonne voie, l'Olympique Lyonnais pourrait ne plus recruter lors de ce mercato hivernal. Pour le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas, il sera compliqué d'investir un peu plus avec l'arrivée du Néerlandais pour 16,5 millions d’euros, plus 8 millions d'euros de bonus.

"On discute d’autres opérations, mais je pense que là on a beaucoup investi, plus que ce qu’on avait imaginé au départ, donc c’est le carburant qui va manquer", a lâché le dirigeant lyonnais sur les ondes de la radio RMC. S'il y a une bonne opportunité à saisir, Aulas ne s'en privera certainement pas...