Man Utd : Ibra comme van der Sar et Giggs ?

Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017

En grande forme depuis le début de la saison avec Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 20 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) continue d'impressionner malgré son âge avancé. Pour l'ancien international suédois Michael Anderssen, l'ancien Parisien peut jouer avec les Red Devils jusqu'à ses 40 ans. "Le physique de Zlatan correspond parfaitement à United. Mais il s'adapte toujours dans n'importe quel championnat où il va. Je ne pense pas que c'est impossible pour lui de jouer jusqu'à 40 ans. Il a eu de la chance de ne pas avoir de blessures sérieuses. Ce n'est pas impossible qu'il joue pour Manchester United encore trois ou cinq ans", a estimé le Scandinave pour The Sun. Ibrahimovic marchera-t-il sur les traces d'Edwin van der Sar et Ryan Giggs ?

