L1 : Larqué préfère l'effectif de Monaco

Le 19/01/2017

Leader de Ligue 1, Monaco impressionne depuis le début de la saison. Pour le consultant Jean-Michel Larqué, le club du Rocher dispose du meilleur effectif du championnat devant Nice et le Paris Saint-Germain. "Paris est vraiment dépendant de Cavani. Cela peut être un problème en cas de pépin. Le PSG peut se faire du souci, a estimé l'ancien Vert sur les ondes de RMC. Monaco a plus de profondeur de banc que Nice, voire Paris. Il y a matière à composer deux supers équipes. Carillo ou Mbappé, par exemple, sont très forts. Et on ne voit pas la différence avec les titulaires quand ils entrent sur le terrain." Sur la première partie de saison, difficile de donner tort à Larqué.

