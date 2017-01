Dortmund : Götze promet des progrès

Revenu au Borussia Dortmund l'été dernier après un passage compliqué au Bayern Munich, Mario Götze (24 ans, 10 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) peine à retrouver son meilleur niveau. Mais l'international allemand l'annonce, il va hausser son niveau de jeu.

"Statistiquement parlant, je peux encore m'améliorer. J'ai seulement joué 15 matchs et marqué deux buts mais il y aura plus car j'ai des attentes élevées envers moi-même. Je suis sur la bonne voie. Mais j'ai joué beaucoup de matchs et gagné beaucoup de trophées, je suis encore un jeune joueur. Je suis fier et reconnaissant pour ce que je vis", a indiqué le champion du monde 2014 à Kicker.