Sondage MF : 30 M€, trop cher pour Payet !

Sondage MF : 30 M€, trop cher pour Paye t ! « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'OM doit débourser 30 millions d'euros, voire un peu plus, pour Dimitri Payet ? Et la réponse est globalement négative. Sur les 17 080 votes recensés, vous êtes 59% à estimer que ce montant est trop élevé pour le milieu offensif de West Ham. Pour 41% des lecteurs, l'OM ne doit pas hésiter à dépenser une telle somme pour rapatrier le Réunionnais. Dès à présent, dites-nous si Memphis Depay, tout proche de signer, est un énorme coup pour Lyon. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Memphis Depay, tout proche de signer, est un énorme coup pour Lyon. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

