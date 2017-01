Bayern : Ancelotti évoque le dossier Verratti « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suivi depuis plusieurs années par le Bayern Munich, Marco Verratti (24 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est annoncé ces derniers jours comme le possible successeur de Xabi Alonso, qui pourrait prendre sa retraite en fin de saison. Interrogé sur son intérêt pour le milieu du Paris SG, Carlo Ancelotti assure ne pas l'avoir contacté. "Je connais Marco Verratti, je l'ai entraîné pendant deux ans au PSG, c'est un très bon joueur mais il joue actuellement au PSG. Et je sais qu'il va jouer encore longtemps au PSG. Je ne lui ai pas parlé depuis trois mois, pas même au téléphone. Oubliez ça", a indiqué l'entraîneur bavarois en conférence de presse. Outre le Bayern, la Juventus Turin est également intéressée par Verratti et en aurait fait sa priorité pour l'été prochain. Mais Paris sera difficile à convaincre... Outre le Bayern, la Juventus Turin est également intéressée par Verratti et en aurait fait sa priorité pour l'été prochain. Mais Paris sera difficile à convaincre...

