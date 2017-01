Séville : Monchi évoque le cas Sirigu « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison au FC Séville par le Paris SG, le gardien Salvatore Sirigu (30 ans, 3 matchs toutes compétitions cette saison) joue peu en Espagne et souhaite trouver un nouveau club cet hiver. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif andalou Monchi n'a pas écarté un départ de l'Italien. "C’est un sujet qui évolue. Il y a un intérêt pour David Soria et pour Salvatore Sirigu. Nous prendrons la meilleure décision pour le club et au niveau individuel. Je pense que c’est un puzzle difficile à assembler, car derrière il y a la liste des joueurs à inscrire pour la Ligue des Champions", a expliqué le dirigeant sévillan à Radio Marca. Nice et Cagliari sont les destinations possibles citées récemment pour le portier transalpin. Nice et Cagliari sont les destinations possibles citées récemment pour le portier transalpin.

