CdF : le geste fair-play de Brest contre Fleury

Eliminé en 32es de finale de la Coupe de France par Fleury (2-0), pensionnaire de CFA, Brest (L2) aurait pu obtenir sa qualification sur tapis vert puisque son adversaire a fait entrer un joueur qui n'était pas sur la feuille de match à cinq minutes du terme de la rencontre. Mais le club breton a décidé de ne pas porter réserve.

"Il n'y aura pas de réserve portée. On pourrait le faire mais il faut prendre de la hauteur. On en restera là. (...) On est éliminés. On n'a pas joué sur notre valeur", a indiqué le coach brestois Jean-Marc Furlan après la rencontre.

Un beau geste de la part de Brest.