Chelsea : Diego Costa a une requête... « Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En froid avec Antonio Conte du côté de Chelsea, l'attaquant Diego Costa (28 ans, 19 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) se retrouve dans le viseur du club chinois de Tianjin Quanjin, disposé à lui proposer un salaire de 34 millions d'euros par an. Alors qu'il a émis le souhait de poursuivre l'aventure chez les Blues, l'international espagnol espère tout de même un geste de la part de ses dirigeants. En effet, The Sun indique que l'ancien Colchonero souhaiterait doubler ses émoluments au sein de la formation londonienne et ainsi toucher 350 000 euros par semaine. Reste à savoir quelle sera la position de la direction de Chelsea dans ce dossier. Reste à savoir quelle sera la position de la direction de Chelsea dans ce dossier.

