Man Utd : le club le plus riche du monde !

Man Utd : le club le plus riche du mond e ! « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le cabinet Deloitte a publié son classement annuel des clubs générant le plus de revenus. En tête depuis onze ans, le Real Madrid cède sa première place à Manchester United qui a bénéficié de l'explosion des droits TV de la Premier League et a généré 689 millions d'euros de revenus en 2015-2016. Le Real Madrid (620,1M€) perd même deux places puisque le FC Barcelone occupe le 2e rang avec 620,2 M€. C'est également le cas du Paris SG qui passe de la 4e à la 6e place. Si les revenus du club de la capitale sont passés de 480,8 M€ à 520,9 M€, le Bayern Munich (591 M€) et Manchester City (524,9 M€) sont devant. Arsenal (468,5 M€), Chelsea (447,4 M€), Liverpool (403,8 M€) et la Juventus Turin (341,1 M€) complètent le top 10. Arsenal (468,5 M€), Chelsea (447,4 M€), Liverpool (403,8 M€) et la Juventus Turin (341,1 M€) complètent le top 10.

