Man Utd : une offre surréaliste pour B. Silva ?

Man Utd : une offre surréaliste pour B. Silv a ? « Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de prestations exceptionnelles depuis le début de la saison, le milieu offensif Bernardo Silva (22 ans, 19 matchs et 4 buts en L1 cette saison) explose au plus haut niveau avec Monaco. Des performances remarquables en Ligue 1 comme en Ligue des Champions qui n'ont pas échappé aux plus grands clubs européens. Selon The Sun, le Portugais se retrouverait de nouveau dans le viseur de Manchester United. Alors que Memphis Depay va rejoindre l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, José Mourinho voudrait s'attacher les services de son compatriote, pour lequel il serait prêt à tout, afin de renforcer le secteur offensif des Red Devils. Le média britannique évoque même une offre à venir de 80 millions d'euros pour l'Asémiste ! Dans l'immédiat, on imagine mal l'institution princière céder son élément en cours de saison avec les échéances à venir. En revanche, une telle somme pourrait faire réfléchir les dirigeants russes de l'ASM l'été prochain. Affaire à suivre... Dans l'immédiat, on imagine mal l'institution princière céder son élément en cours de saison avec les échéances à venir. En revanche, une telle somme pourrait faire réfléchir les dirigeants russes de l'ASM l'été prochain. Affaire à suivre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+