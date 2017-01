Arsenal : Giroud pense à la Chine... « Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En forme avec Arsenal, l'attaquant Olivier Giroud (30 ans, 14 apparitions et 7 buts en Premier League cette saison) a retrouvé le sourire après un début de saison très poussif. S'il se veut ambitieux avec les Gunners, le Français a avoué penser à la suite de sa carrière et... à la Chine, qui s'arrache les meilleurs joueurs évoluant en Europe ces derniers mois. "Si vous me demandiez si je voulais partir maintenant, je dirai non. Je veux encore jouer en Premier League, je suis content ici. Arsenal est mon club et je veux gagner plus de trophées avec le club. La Premier League est mon objectif principal, après l’avoir gagnée, pourquoi pas la Chine, on ne sait jamais. Je suis encore jeune et j’ai de l’ambition. Et mon ambition est de gagner la Premier League avec Arsenal et de jouer au moins encore deux ou trois ans", a estimé l'international tricolore au micro de SNTV. Reste à savoir si la formation londonienne, qui n'a plus gagné le titre depuis 2004, a les épaules pour trôner sur l'Angleterre de nouveau dans un futur proche. Reste à savoir si la formation londonienne, qui n'a plus gagné le titre depuis 2004, a les épaules pour trôner sur l'Angleterre de nouveau dans un futur proche.

