Arsenal : Henry demande à Sanchez de rester « Par Romain Rigaux - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018, Alexis Sanchez (28 ans, 21 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) tarde à trouver un accord avec les dirigeants d'Arsenal pour une prolongation. Les supporters du club londonien croisent les doigts pour un dénouement heureux dans ce dossier, et c'est notamment le cas de Thierry Henry. "Comme tout fan d’Arsenal, je souhaite qu’Alexis Sanchez reste à vie, parce qu’il est le futur de l’équipe, tout comme Mesut Özil. Je souhaite qu’il prolonge son contrat. S’il devait s'en aller, nous pourrions penser que l’intérêt de Bayern ou du PSG se confirme. Peut-être le verrons nous auprès de son ami Arturo Vidal. Mais reste Alexis, n’écoute personne. Reste", a déclaré l'ancien attaquant français sur Sky Sports. Récemment, les médias anglais évoquaient une possible offre de 70 millions d'euros du Paris SG l'été prochain. Récemment, les médias anglais évoquaient une possible offre de 70 millions d'euros du Paris SG l'été prochain.

