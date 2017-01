Barça : Neymar, Luis Enrique reste confiant « Par Youcef Touaitia - Le 19/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En retrait depuis le début de la saison, l’attaquant Neymar (24 ans, 14 matchs et 4 buts en Liga cette saison) n’est pas au mieux du côté du FC Barcelone. Un problème qui n’en est pas un pour son entraîneur, Luis Enrique, confiant quant au retour en forme de son joueur. "Pour moi, il garde suffisamment de personnalité pour être un joueur déterminant. Il va sans aucun doute améliorer ses statistiques. Mais il apporte beaucoup plus que des buts à l'équipe. Il apporte des passes décisives, des débordements, du travail défensif, s’est félicité le technicien catalan en conférence de presse. Pour moi, il fait une bonne saison. (...) Ce que je vois de 'Ney' me ravit. Indépendamment du fait que ses statistiques soient bonnes ou non en matière de buts, il garde cette même joie à l'entraînement, dans sa vie de tous les jours ou en jouant." Pour revenir à hauteur du Real Madrid, leader incontesté de Liga, le Barça aura besoin d’un grand Neymar ! Pour revenir à hauteur du Real Madrid, leader incontesté de Liga, le Barça aura besoin d’un grand Neymar !

