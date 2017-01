Monaco : N'Zonzi, ça sera compliqué « Par Eric Bethsy - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà intéressée l’été dernier, l’AS Monaco suivrait toujours le milieu du FC Séville Steven N’Zonzi (28 ans, 16 matchs et 2 buts en Liga cette saison). Mais le club de la Principauté est loin d’être seul sur ce dossier puisque Marca évoque aussi les intérêts de Manchester City, Arsenal, Chelsea et de la Juventus Turin. Et plus embêtant, le directeur sportif andalou Monchi tente de prolonger le Français sous contrat jusqu’en 2019. "Sa prolongation ? Cela avance petit à petit. Je suis optimiste mais il reste du travail", a confié le dirigeant qui veut surtout augmenter le montant de la clause libératoire de son joueur (30 M€). A noter que l’ancien pensionnaire de Stoke City a déjà refusé une offre de ses supérieurs qui souhaitaient fixer cette clause à 50 M€. Entre la concurrence et la prolongation en cours, ça s'annonce compliqué pour l'ASM. Entre la concurrence et la prolongation en cours, ça s'annonce compliqué pour l'ASM.

