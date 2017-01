Arsenal : Wenger voulait Joey Barton « Par Eric Bethsy - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Inutile de faire les présentations, tout le monde connaît le boucher Joey Barton (34 ans, 1 apparition et 1 but en Premier League avec Burnley cette saison). Pas vraiment le profil pour jouer à Arsenal par exemple. Et pourtant, le milieu de terrain a bien été contacté par le club londonien en 2011 ! Mais juste avant de rencontrer le manager Arsène Wenger, celui qui évoluait à Newcastle avait eu la bonne idée de s’embrouiller avec le Gunner Gervinho et de provoquer l’expulsion de l’Ivoirien... "Il y avait vraiment un intérêt, a raconté l’Anglais dans son livre "No Nonsense". Avant le match contre Arsenal, avec ce qu'il s'est passé avec Gervinho, je devais discuter avec eux. Mais cela n'est jamais arrivé. Si j'aurais aimé joué à Arsenal ? Bien sûr. Qui n'aurait pas aimé ?" Finalement, Barton avait signé aux Queens Park Rangers l’été suivant. Le destin a probablement évité une belle boulette à Wenger... Le destin a probablement évité une belle boulette à Wenger...

