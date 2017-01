Lyon : Adebayor a préféré la CAN « Par Eric Bethsy - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans club depuis l’été dernier, Emmanuel Adebayor (32 ans) avait été approché par l’Olympique Lyonnais en septembre. Mais après un entretien avec l’attaquant togolais, l’entraîneur Bruno Genesio s’était opposé à son arrivée. Enfin, ce n’est pas la version du principal intéressé. "J'ai refusé le contrat proposé par Lyon pour pouvoir représenter mon pays, a expliqué l’ancien joueur de Crystal Palace à l’AFP. Ils m'ont demandé si je comptais aller à la CAN, j'ai tout simplement dit : 'Oui'. Ils ont dit: 'Bon, ça va être compliqué'. J'ai répondu : 'C'est à vous de faire un choix mais moi je suis obligé d'y aller et de défendre les couleurs de ma nation'. Il n'y avait aucune raison que je n'aille pas à la CAN." A croire que l’OL et Adebayor n’étaient vraiment pas sur la même longueur d’ondes. A croire que l’OL et Adebayor n’étaient vraiment pas sur la même longueur d’ondes.

