OM : Waddle pas tendre avec Payet « Par Romain Rigaux - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chris Waddle a beau faire partie des légendes de l'Olympique de Marseille, l'Anglais ne cautionne pas l'attitude de Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Alors que le milieu offensif français a engagé un bras de fer avec West Ham pour rejoindre l'OM, l'ancien Marseillais critique ce choix. "Pour Payet, c’était juste un transfert à West Ham et à Londres. Il n’est pas un Anglais qui pense : 'Quand je vais poser ma valise ici, je vais vivre à Londres pour le reste de ma vie parce que j’aime cette ville'. Payet a manqué de respect envers les fans de West Ham et à son manager Slaven Bilic, que j’apprécie tout particulièrement. J’ai aussi de la peine pour les supporters de West Ham, ceux qui l’ont acclamé et acheté son maillot...", a déclaré Waddle dans les colonnes du Sun. Payet ne s'est pas fait que des amis outre-Manche... Payet ne s'est pas fait que des amis outre-Manche...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+