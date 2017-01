Valence : 9 joueurs pourraient partir !

La crise est bien installée au FC Valence et plusieurs joueurs pourraient quitter le navire cet hiver. Selon Superdeporte, ils sont neuf à prétendre à un départ avant la fermeture du mercato hivernal !

Le gardien remplaçant Matthew Ryan (24 ans, 2 matchs en Liga cette saison) souhaite partir. En défense, Guilherme Siqueira (30 ans, 3 matchs en Liga cette saison), Aymen Abdennour (27 ans, 8 matchs en Liga cette saison) et Aderlan Santos (27 ans, 8 matchs en Liga cette saison) ne seront pas retenus. Les milieux de terrain Enzo Pérez (30 ans, 13 matchs en Liga cette saison) et Dani Parejo (27 ans, 17 matchs et 3 buts en Liga cette saison) voudraient également faire leurs valises.

En attaque, Fede Cartabia (23 ans, 4 matchs en Liga cette saison), Zakaria Bakkali (20 ans, 9 apparitions et 1 but en Liga cette saison) et Vinicius Araujo (23 ans, 1 match et 1 but toutes compétitions cette saison) pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs. Les prochaines semaines risquent donc d'être agitées du côté de Valence...