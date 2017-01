Dortmund : Dembélé pousse un coup de gueule

Arrivé l'été dernier au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé (19 ans, 15 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) n'a pas mis très longtemps pour impressionner en Allemagne avec ses dribbles dévastateurs. Alors que ses adversaires ont décidé de muscler leur jeu pour empêcher l'ailier français de briller, ce dernier remet en cause l'arbitrage.

"Je ne comprends pas, et cela m'énerve de voir que sur les cinq ou six derniers matchs les adversaires ont fait énormément de fautes sans être sanctionnés. J'aimerais vraiment que les arbitres réagissent plus vite et plus sévèrement", a lancé l'ancien Rennais dans les colonnes de Sport Bild.

L'arbitre de la rencontre Werder Brême - Dortmund (samedi 21 janvier) est prévenu...