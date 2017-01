Lyon : Fofana ne peut plus jouer au foot !

Lyon : Fofana ne peut plus jouer au foo t ! « Par Romain Rigaux - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une ostéonécrose de la cheville droite depuis 2014, Gueïda Fofana (25 ans) a tout tenté pour retrouver la compétition. Malheureusement, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est contraint de mettre un terme à sa carrière puisqu'il est finalement déclaré inapte pour le football. "J'ai laissé le temps au temps pour essayer que ma cheville se régénère. J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football. (...) C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football", a confié l'ancien Havrais sur le site officiel de l'OL. Le président Jean-Michel Aulas lui a déjà proposé une reconversion au sein du club rhodanien, mais Fofana souhaite dans un premier temps digérer son inaptitude avant de prendre une décision pour son avenir. Le président Jean-Michel Aulas lui a déjà proposé une reconversion au sein du club rhodanien, mais Fofana souhaite dans un premier temps digérer son inaptitude avant de prendre une décision pour son avenir.

