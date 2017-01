Argentine : les trois chouchous de Maradona

Légende vivante en Argentine, Diego Maradona suit de près les prestations de ses compatriotes évoluant en Europe. Pour le champion du monde 1986, trois d'entre eux se détachent clairement : Lionel Messi (29 ans, 15 matchs et 14 buts en Liga cette saison), Paulo Dybala (23 ans, 12 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) et Gonzalo Higuain (29 ans, 19 matchs et 13 buts en Serie A cette saison).

"Messi, Dybala et Higuain sont les trois grands. Leo est le meilleur, avec le ballon dans les pieds, il est intouchable. La Joya (Dybala, ndlr) grandira, pendant que Pipita (Higuain, ndlr) continuera de marquer des buts, il fait partie d’une catégorie différente, même si je n’aime pas beaucoup son contrôle du ballon", a analysé El Pibe de Oro dans des propos repris par AS.

Logique vu les prestations des trois joueurs depuis de nombreux mois avec leurs clubs respectifs.