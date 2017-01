Monaco : un cador anglais sur Mendy « Par Youcef Touaitia - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille l'été dernier, le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a alterné entre le chaud et le froid depuis son arrivée à Monaco. S'il s'est distingué en Ligue des Champions, l'ancien Havrais a réussi à taper dans l’œil de Manchester United. Selon TuttoMercatoWeb, José Mourinho apprécierait énormément le profil du Français, qu'il souhaiterait attirer dès cet hiver à Old Trafford afin d'occuper le couloir gauche de la défense où Matteo Darmian s'est installé depuis peu en raison de la méforme chronique de Luke Shaw. Néanmoins, on imagine mal l'ASM, encore engagée dans quatre compétitions, lâcher son joueur en cours de saison. A moins d'une offre mirobolante... Néanmoins, on imagine mal l'ASM, encore engagée dans quatre compétitions, lâcher son joueur en cours de saison. A moins d'une offre mirobolante...

