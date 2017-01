Man City : le remplaçant de Bravo trouvé ?

Man City : le remplaçant de Bravo trouv é ? « Par Youcef Touaitia - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l'été dernier provenance du FC Barcelone, le gardien Claudio Bravo (33 ans, 18 matchs en Premier League cette saison) vit des moments très difficiles depuis son arrivée à Manchester City. Désiré par Pep Guardiola, le Chilien pourrait déjà perdre sa place dans le but des Citizens. Et pour cause, le club anglais lui recherche activement un remplaçant. Selon les tabloïds britanniques, le coach catalan aurait jeté son dévolu sur le dernier rempart de la Real Sociedad, Geronimo Rulli (24 ans, 18 matchs en Liga cette saison). Auteur de prestations solides du côté de la formation basque, l'Argentin a été recruté par le champion d'Angleterre 2014 l'été dernier avant d'être prêté au sein de l'institution ibérique pendant 6 mois, puis cédé ces derniers jours pour six années. Preuve de la volonté de Guardiola de trouver une solution rapide aux problèmes défensifs de son équipe, la clause de rachat de Rulli, estimée à 15 millions d'euros, pourrait déjà être activée. Une gestion assez hasardeuse... Preuve de la volonté de Guardiola de trouver une solution rapide aux problèmes défensifs de son équipe, la clause de rachat de Rulli, estimée à 15 millions d'euros, pourrait déjà être activée. Une gestion assez hasardeuse...

