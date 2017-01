Barça : Samper a recalé Wenger

Grand espoir du FC Barcelone, le milieu Sergi Samper (21 ans, 13 matchs en Liga avec Grenade cette saison) est prêté cette saison à Grenade. Toutefois, le joueur formé à la Masia aurait pu rejoindre Arsenal, où Arsène Wenger souhaitait l'accueillir. Mais l'Espagnol a refusé la proposition des Gunners.

"Je ne voulais même pas écouter Arsène Wenger et l'offre d'Arsenal. Pour moi c'était très clair, je voulais rester, je veux triompher et m'imposer au FC Barcelone. Je lui ai fait comprendre que j'étais très attaché à la Catalogne et au Barça, et que la chose qui me rendrait le plus heureux est de s'imposer au FC Barcelone dans le futur", a confié Samper sur le site officiel de Grenade.