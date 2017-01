PSG : Di Maria soutenu par son sélectionneur « Par Youcef Touaitia - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté du côté du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, le milieu offensif Angel Di Maria (28 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) peine à retrouver son niveau. L’Argentin peut néanmoins compter sur le soutien du sélectionneur de l’Albiceleste, Edgardo Bauza, qui a justifié la passe compliquée traversée par son poulain. "Si Di Maria se sent bien et à l’aise, c’est difficile de trouver un joueur avec sa dynamique. Je le connais depuis ses 13 ans et parfois je le sens anxieux. C’est un joueur qui, s’il se sent bien, peut marcher sur l’eau. Mais il ne joue pas à son poste", a analysé l’entraîneur sud-américain au micro de TyC Sports. Reste à savoir si Unai Emery décidera d’aligner Di Maria dans l'entrejeu lors des prochaines sorties du PSG... Reste à savoir si Unai Emery décidera d’aligner Di Maria dans l'entrejeu lors des prochaines sorties du PSG...

