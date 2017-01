CAN : le Mali et l'Egypte dos à dos

Pas de vainqueur entre le Mali et l'Egypte. Pour leur premier match dans le groupe D de la CAN, les deux nations n'ont pas réussi à se départager et se séparent sur un résultat nul et vierge (0-0). Vainqueur de l'Ouganda (1-0) plus tôt, le Ghana est donc seul en tête de cette poule.