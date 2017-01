Man City : Touré refuse un salaire fou en Chine

Désormais dans les plans de Josep Guardiola, Yaya Touré (33 ans, 10 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) se sent bien à Manchester City. Et le milieu de terrain ivoirien a même repoussé une offre totalement dingue du club chinois Jiangsu Suning. Selon Sky Sports, ce dernier lui proposait un salaire de 600 000 euros... par semaine ! Soit un peu plus de 30 millions d'euros par an.

"Yaya veut jouer au plus haut niveau. Il est heureux à Manchester City. Il aime plus le football que l’argent", a indiqué son agent Dimitry Seluk. Touré pourrait même prolonger son contrat avec les Citizens prochainement ( voir ici ).