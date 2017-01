Bayern : pourquoi Robben a refusé la Chine « Par Romain Rigaux - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prolongé au Bayern Munich jusqu'en 2018 (voir ici), Arjen Robben (32 ans, 10 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) possédait une offre en provenance de Chine. Mais l'ailier néerlandais ne se voyait par rejoindre l'Empire du Milieu et glisse un tacle aux plus jeunes joueurs qui optent pour ce choix. "Je passe des bons moments avec le Bayern Munich et je joue dans un des meilleurs clubs du monde. Je ne voulais pas partir à mon âge. Un transfert en Chine n'est pas anodin. Ça signifie que votre carrière est terminée. Je veux continuer à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. Je ne comprends pas les joueurs qui vont en Chine alors qu'ils ont 27 ou 28 ans. Ces mecs sont au top de leur carrière. C'est un vrai gâchis. Vous n'avez qu'une carrière. C'est pour ça que je peux comprendre les joueurs qui ont dépassé les 30 ans", a expliqué le Batave à Radio 538. Oscar et Axel Witsel peuvent se sentir visés par les propos de Robben. Oscar et Axel Witsel peuvent se sentir visés par les propos de Robben.

