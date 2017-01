Leicester : Ranieri derrière Chelsea

Sacré champion d'Angleterre la saison passée avec Leicester, Claudio Ranieri souhaite qu'un autre Italien lui succède. Le coach des Foxes aimerait que le Chelsea d'Antonio Conte décroche le titre en Premier League.

"En tant qu'ancien entraîneur de Chelsea et supporter italien, j'espère que Conte va atteindre ce but, a indiqué Ranieri en marge du Hall of Fame italien. Conte est arrivé en toute discrétion mais il prouve que l'école italienne est plus que jamais performante."

Les supporters de Leicester ne lui en voudront pas puisque le champion d'Angleterre en titre occupe la 15e place à 31 points des Blues.