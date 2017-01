PSG : stop ou encore pour Thiago Motta ?

PSG : stop ou encore pour Thiago Mott a ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin, on ne sait toujours pas si Thiago Motta (34 ans, 18 matchs en L1 cette saison) sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais pour l'entourage du milieu de terrain, le club de la capitale aurait tort de ne pas prolonger un tel talent. "Il a une excellente relation avec le club. Thiago va discuter de son avenir avec les dirigeants. Il pourrait très bien encore jouer un an ou deux de plus. Il est devenu un grand joueur grâce à son intelligence tactique et grâce à sa classe, certainement pas pour sa capacité à courir. Il est encore l’un des meilleurs milieux de terrain axiaux européens", estime le père de l'agent de Thiago Motta, Dario Canovi, interrogé par TMW. S'il ne reçoit aucune bonne proposition, l'ancien Barcelonais pourrait raccrocher les crampons pour embrasser la carrière d'entraîneur. S'il ne reçoit aucune bonne proposition, l'ancien Barcelonais pourrait raccrocher les crampons pour embrasser la carrière d'entraîneur.

